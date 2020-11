El mNACTEC esgota les entrades per la visita teatralitzada a l'estació espacial Mir 

24.11.2020 | 20:08

El passat desembre, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) va incorporar, a la seva exposició permanent, una rèplica gairebé exacta de l'estació espacial Mir, que va estar activa entre els anys 1986 i 2000. Gairebé un any després de la seva inauguració, aquesta instal·lació segueix generant molta expectació entre el públic. Ho prova el fet que el museu ha exhaurit ràpidament les entrades per les dues funcions (dissabte a la tarda i diumenge al migdia) que ha programat per aquest cap de setmana. La proposta, d'una hora de durada, i adreçada al públic familiar, és conduïda per dos personatges, que comenten als participants la història de la Mir, un projecte de la Unió Soviètica que esdevingué la primera estació espacial d'investigació habitada de forma permanent de la història, i que fou destruïda l'any 2001. L'activitat inclou la visita a l'exposició "Una MIRada a l'espai" i el simulacre de la filmació d'una escena d'una pel·lícula sobre la Mir.