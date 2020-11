L' òpera "Bastià i Bastiana", ajornada fins al 28 de febrer

S.P.

25.11.2020 | 12:33

Haurem d'esperar per escoltar i veure a Terrassa l'òpera que Mozart va escriure quan tenia 12 anys. A causa de la situació sanitària, el departament de Cultura de l'Ajuntament ha decidit ajornar fins al 28 de febrer la representació de "Bastià i Bastiana", inicialment programada per aquest dissabte a la tarda a l'Auditori Municipal. Aquesta versió de "Bastià i Bastiana" és un muntatge de la companyia Contratemps de Sant Cugat del Vallès, en coproducció amb Òpera Terrassa. Maria Hinojosa Montenegro,Jorge Juan Morata i Juan Carlos Esteve són els intèrprets, dirigits per Adrian Schvarzstein. Basada en una comèdia pastoral de J.J. Rousseau, que parodia, "Bastià i Bastiana" pertany al gènere del "singspiel" (petita òpera popular), i una prova del precoç talent de Mozart per a la composició.