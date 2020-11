El CET reprén el "Camí dels nyerros"

S. P.

24.11.2020 | 20:08

De mica en mica, amb l'aprovació del Pla d'obertura progressiva d'activitats, el Centre Excursionista de Terrassa (CET) les va recuperant. La secció de ciències naturals ja té lligada una sortida, el 13 de desembre, a Can Pèlecs i Can Garrigosa, al Parc Natural de Sant Llorenç. I pel dia 20 de desembre està programada una nova etapa del "Camí dels nyerros" que organitza la vocalia de senders. Serà un itinerari entre Castellcir i Aiguafreda, d'uns divuit quilòmetres, amb pas per les restes del castell de Sant Martí. D'altra banda, l'entitat havia anunciat la suspensió de totes les activitats nadalenques, però el pla d'oberta ha fet...