Els premiats pel Conservatori, al Concert de Santa Cecília

S.P.

24.11.2020 | 18:24

Cada any, per celebrar la diada de Santa Cecília, el Conservatori de Terrassa organitza un concert amb els músics que van acabar els seus estudis el curs anterior, i que van obtenir un premi, una menció d'Honor o un premi especial. El "Concert de Santa Cecília" 2020 es farà demà dimecres, a les 7.30 de la tarda, a l'Auditori Municipal, amb les característiques habituals, però amb l'aforament de l'Auditori reduït al cinquanta per cent i totes les mesures de seguretat vigents a causa de la pandèmia. Les entrades són gratuïtes, i estaran disponibles a partir de les 5.30 de la tarda, a les taquilles de l'Auditori. Passaran pel seu escenari els premiats José Martín Rios Roa (orgue), Eugènia Domingo Güell (flauta travessera), Héctor Molina Blanco (trompeta), Gisela Dekort Mesalles, (saxòfon), Alba Morros Llordella (violoncel) i Pau Camero Borrell (cant).