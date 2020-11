La formació de luxe Catalonia Rhthm Kings. La formació de luxe Catalonia Rhthm Kings.

Concert d'"All stars" del jazz i blues aquest dissabte en canal obert

Redacció

20.11.2020 | 20:40

La "Nit de Blues" del 39 Festival de Jazz, que es va celebrar a l'octubre, va quedar ajornada després de l'anunciada cancel·lació del concert del "bluesman" nord-americà John Primer & The Real Blues Band. L'organització, però va cercar relleu per aquesta sessió tan emblemàtica del certamen i l'ha trobat en un conjunt d'"all stars". Presenta una trobada única i irrepetible amb Catalonia Rhythm Kings que, davant de celebrar-la amb públic presencial, s'emetrà en obert i en línia al canal You tube oficial de la Nova Jazz Cava aquest dissabte, 21 de novembre, a les 22 hores. Catalonia Rhythm Kings reuneix grans músics...