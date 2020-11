L'espectacle "Ara més!", de Pep Plaza, estava programat per aquest dissabte, però s'ha suspès.

18.11.2020 | 12:56

A causa de les noves mesures anunciades pel Procicat per a fer front a la Covid-19, el Centre Cultural Terrassa es veu obligat a suspendre els espectacles fins que puguin tornar a obrir els establiments culturals. Per aquest motiu l'espectacle "Ara més!", de Pep Plaza, que havia de tenir lloc al Centre Cultural Terrassa aquest dissabte dia 21 de novembre a les vuit de la tarda, queda suspès a l'espera de trobar una nova data per a la funció.