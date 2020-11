Setmana de la Ciència a Terrassa amb 15 propostes

17.11.2020 | 12:24

Terrassa acollirà diferents activitats per celebrar la Setmana de la Ciència. Del 18 al 28 de novembre, la ciutat presentarà un total de 15 propostes que aquest any s'han adaptat per complir amb les mesures de seguretat i de prevenció decretades amb motiu de l'actual situació sanitària. L'àmplia programació es fa conjuntament amb l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual, la Facultat d'Òptica, i Optometria (Foot), el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el Museu de Terrassa. La Setmana de la Ciència té l'objectiu de fomentar l'interès entorn de l'àmbit científic i del coneixement i poder mostrar els darrers avenços científics i tecnològics d'una manera atractiva i adreçada a tota la ciutadania.