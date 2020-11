Les entitats andaluses volen fer la Feria de Abril a Terrassa 

Mercè Boladeras

16.11.2020 | 21:01

La coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa (CEAT) ha manifestat el seu desig que la Feria de Abril de Catalunya se celebri a Terrassa. Així ho ha comunicat el seu president, Antonio Merino, qui considera que "ressituar aquest gran esdeveniment a la ciutat seria molt positiu". El president pensa que un dels espais per acollir la fira seria Els Bellots. "Caldria disposar d'una àrea d'uns 80 mil metres quadrats. Nosaltres pensem que Els Bellots és un espai idoni", va dir.

Actualment, la Feria de Abril té lloc al Fòrum de Barcelona. Merino va explicar que la continuïtat allà està assegurada, però que això no impedeix que es pugui plantejar una reubicació. "No ens han dit pas que hem de marxar de Barcelona, però volem treballar perquè es pugui traslladar a Terrassa".

Aval

El president va dir en favor de la coordinadora que ja tenen experiència en grans esdeveniments. "Nosaltres som una referència dins la federació FECAC de la celebració del Dia d'Andalusia a Els Bellots i la Feria del Rocío a Can Petit. I ara volem portar la Feria de Abril". Merino va avançar aquest projecte en destacar que ahir va fer deu anys que el flamenc, juntament amb els castells i el cant de la Sibil·la de Mallorca fossin declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, després de la decisió que va prendre el Comitè Intergovernamental de Patrimoni Immaterial de la Unesco. "Per nosaltres el 16 de novembre de 2010 és un dia molt important i ens fa molta il·lusió que el flamenc ja no ens pertanyi solament a nosaltres sinó a tot el món" . La CEAT, que pertany a la FECAC, aplega unes 16 entitats a Terrassa. És una coordinadora molt activa i sempre és present en totes les manifestacions i festes del calendari de la ciutat, a més de celebrar les seves pròpies. La CEAT va aconseguir fa un parell d'anys tenir una seu d'entitats. Estan ubicats a l'antiga Escola Germans Amat de La Maurina d'ençà que va quedar lliure pel trasllat de l'Institut Les Aimerigues al seu edifici educatiu. Merino va explicar que "estem molt contents perquè el fet de tenir un espai unificat ens permet estar més en contacte i generar més activitat". De fet, les entitats disposen allí d'una aula per fer la seva formació en cultura andalusa.

Divulgació a les escoles

Precisament, una de les iniciatives que va sorgir de la CEAT va ser portar el flamenc a les escoles de la ciutat. El programa va començar el curs passat en vuit centres públics de primària amb xerrades sobre la història i els ritmes del flamenc. Aquest curs ja estava en marxa la segona edición però s'ha hagut de suspendre per la pandèmia sanitària.

Merino es va mostrar preocupat per la Covid i el seu impacte en tots els sectors, especialment a la cultura. "És un moment molt crític per nosaltres perquè les entitats compten amb ingressos dels seus socis i de les seves activitats. La gent té por i es queda a casa. I això està afectant també a les classes de les entitats que fan a la seu de La Maurina". Merino va confiar que "la situació millori aviat i es pugui tornar al punt de partida".