El jazz i blues de Catalonia Rhythm Kings s'emetrà en obert el 21 de novembre

17.11.2020 | 12:07

Després de l'anunciada cancel·lació del concert del bluesman nord-americà John Primer & The Real Dead Blues Band com a protagonistes de la "Nit de Blues" i d'avançar la creació d'una producció especial per aquesta sessió emblemàtica del Festival de Jazz, s'ha desvetllat el concert previst. Serà una trobada única i irrepetible amb Catalonia Rhytm Kings, el dissabte 21 de novembre, a les 22 h. A hores d'ara, davant la impossibilitat de celebrar el concert amb públic presencial, el concert s'emetrà en obert i per streaming al canal Youtube oficial de la Nova Jazz Cava de Terrassa.