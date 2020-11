17.11.2020 | 04:00

La façana de l'Ajuntament es va il·luminar ahir de color verd pel flamenc i roig pels castells. El motiu és que el 16 de novembre de 2010, ambdues manifestacions culturals varen rebre el reconeixement de la Unesco com a patrimoni immaterial de la humanitat. El mateix dia, el cant de la Sibil·la de Mallorca va obtenir la mateixa distinció. La candidatura del flamenc va partir d'una campanya nacional i internacional, que va comptar amb l'impuls del Govern d'Espanya i el suport de Múrcia i Extremadura, això com de gran suport institucional, d'artistes i particulars.