Pep Puig, de Terrassa, publica la seva primera novel·la juvenil

16.11.2020 | 12:46

Novetats editorials a Terrassa. Pep Puig publica la seva primera novel·la juvenil que porta per títol "Caminant junts per la lluna", que parteix de la trobada d'un grup d'amics a la platja d'Altafulla quan ja s'acaba l'estiu. La novel·la sortirà el 25 de novembre i està publicada a l'editorial L'Altra Tribu. Pep Puig és l'autor de "La vida sense la Sara Amat", que va guanyar el Premi Sant Jordi 2015 i s'ha dut al cinema. La seva trajectòria com escriptor va començar fa uns quants anys. Abans de la història de la Sara Amat, Puig va publicar "L'home que torna", "Les llàgrimes de la senyoreta Marta", i el recull de contes "L'amor de la meva vida de moment".