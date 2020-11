La Casa de la Música se suma a Terrassa Cooperativa amb dos concerts

Redacció

11.11.2020 | 12:06

El Vapor, espai de creació musical de la Casa de la Música de Terrassa, participa enguany amb dos concerts en "streaming" al programa Terrassa Cooperativa, centrat en reajustar, reactivar i repensar la pràctica de l'economia social a la ciutat. Dissabte vinent tindrà lloc l'actuació del grup Cases de la Música 2020, Anabel-Lee, que recupera l'estil del "punk" dels anys vuitanta per adaptar-lo al panorama actual.

Mentre que dissabte 21 de novembre, a la Casa de la Música de Terrassa, hi actuarà el grup matedeperenc The Sappy's, format per quatre joves i caracteritzat per l'estil punk amb traces de rock alternatiu. El grup va rebre la beca de suport a la creació 2019, atorgada per les Cases de la Música.