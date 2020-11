Els Castellers celebren la seva 41a. Diada amb restriccions

Redacció

05.11.2020 | 20:19

Aquest cap de setmana els Castellers de Terrassa havien de celebrar la seva 41a. Diada, però la situació actual de la pandèmia i l'elevat risc de rebrot ha fet que els blau turquesa hagin hagut de modificar els actes que tenien programats. Una de les apostes inicials dels del carrer de Pasteur era poder celebrar ahir una taula rodona a l'Aula Magna del Centre Cultural, que commemorés els fets més importants succeïts a Terrassa l'any 1980. En aquesta taula rodona hi havien d'intervenir destacades persones del món polític, cultural i esportiu, però les noves restriccions han fet impossible poder-la realitzar, pel que s'ajorna per més endavant.

La colla també volia fer un acte presencial al carrer, respectant les mesures de seguretat, però tampoc ha estat possible.

Xarxes socials

"Hem estat treballant de valent per a poder reunir la colla amb motiu de la nostra Diada; per a nosaltres és molt important poder mantenir el caliu i el vincle de les persones amb l'entitat per a poder estar el més ben preparats quan puguem tornar a fer castells. La Covid-19, però, no ens ha donat treva i hem hagut de reformular els actes previstos mantenint la màxima cura tant per les persones que formen part de la colla com per tota la ciutat de Terrassa", diu Elisabeth Arpal, presidenta dels blaus turquesa.

Així doncs l'acte que la colla ha pogut preparar, per a celebrar la seva Diada, va començar dissabte passat amb una campanya que s'ha impulsat per xarxes socials en la que es commemoren els 25 anys del tres de nou amb folre carregat per la colla egarenca, esdevenint així la sisena colla del món casteller en aconseguir que la ciutat tingués dues colles de 9.

Així, des de dilluns i durant tota la setmana els membres de la colla castellera estan tenyint els balcons de la ciutat de blau turquesa amb uns domassos que l'entitat ha fet expressament amb motiu de la efemèride.