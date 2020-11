Tallers, activitats familiars i visites comentades

04.11.2020 | 04:00

El Museu de Terrassa ha preparat un seguit d'activitats per a tots els públics que es mantindran mentre l'exposició "Després de la mort" sigui activa, és a dir, fins al mes de juny. El taller "Després de la mort" convida a descobrir les feines d'una excavació arqueològica i reconstruir el passat del territori egarenc. Dirigit a escolars de cicles mitjà i superior d'Educació Primària i Secundària, l'activitat mostra les reproduccions de tres conjunts funeraris d'època visigòtica, romana i medieval. S'ofereix també una guia de lectura per a les famílies sobre la temàtica de la mort i, els divendres 27 de novembre a les 5,30 de la tarda, al Castell Cartoixa de Vallparadís s'impartirà un taller gratuït sota el títol "les joies per recordar". Cal inscripció prèvia a partir del 17 de novembre trucant al 93 739 70 72 o bé a l'adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat. L'oferta d'activitats la completen un cicle de xerrades i les visites comentades al Cementiri, el 22 de novembre de 2020 i a la primavera de 2021. Cal reservar al telèfon 900 268 268.