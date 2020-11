04.11.2020 | 04:00

Si la situació sanitària i les mesures de seguretat i prevenció ho permeten, les exposicions a l'entorn del treball i la figura de Joana Biarnés coincideixen amb la celebració a Terrassa de la primera edició del Festival de fotografia Emotiva. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la Xarxa Fotogràfica de Terrassa (Xafa't) i amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa que es celebra a la ciutat entre dilluns passat i el 28 de novembre amb l'objectiu d'apropar la fotografia a tots els públics, dinamitzar els locals on es duen a terme les exposicions i obrir Terrassa com a ciutat fotogràfica. Així, i durant prop d'un mes, fotògrafs d'arreu del món tindran l'oportunitat de mostrar els seus treballs a diferents espais i locals de Terrassa.