El Ballet Nacional d'Espanya arribarà al Centre Cultural Terrassa el 12, 13 i 14 de febrer.

Redacció

03.11.2020 | 12:03

A causa de les mesures aplicades pel Procicat per fer front a la Covid-19, el Centre Cultural ha aplaçat les funcions previstes per aquest novembre al febrer de 2021. El Ballet Nacional d'Espanya arribarà al Centre Cultural Terrassa amb un programa dissenyat per Rubén Olmo. Durant els dies 12, 13 i 14 de febrer, els ballarins posaran en escena quatre funcions que ofereixen una visió global de la dansa espanyola, incloent-hi la major part dels seus estils, des de l'escola bolera al flamenc estilitzat. L es funcions, previstes inicialment pels

dies 13, 14 i 15 de novembre, han sigut aplaçades al febrer de 2021 per complir amb les mesures establertes per a fer front a la Covid-19.