El Centre Cultural espera confirmar una nova data per a l'actuació dels ballarins del PAR

02.11.2020 | 14:52

A causa de les noves mesures anunciades pel Procicat per a fer front a la Covid-19, el Centre Cultural es veu obligt a tancar l'equipament durant, com a mínim, 15 dies. És per aixó que la segona funció d'"In-Connection", prevista pel 7 de novembre, ha estat suspensa fins que es pugui trobar una nova data, a l'espera de noves indicacions que permetin reobrir les portes de les sales culturals al públic. L'espectacle "In-Connection" de la mà dels ballarins del PAR en Dansa aplega 3 coreografies, dues d'elles amb música en directe, i estan dirigides per grans professionals com Rodolfo Castellanos i Miquel G. Font. La primera funció dels ballarins del PAR va tenir lloc el 18 d'octubre amb tres obres: "Hommeid", "Memorias" i "Bolero", que va finalitzar amb una gran ovació del públic assistent.