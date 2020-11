Castellers fa aniversari del 3 de nou i tenyirà els balcons de blau turquesa

02.11.2020 | 11:51

Castellers de Terrassa llança una campanya a les xarxes per commemorar els vint-i-cinc anys del 3 de nou amb folre carregat per la colla egarenca, un esdeveniment que va portar a la colla ha estat la sisena del món casteller en aconseguir que la ciutat tingués dues colles de 9. A partir d'aquest dilluns i durant tota la setmana, els membres de Castellers tenyiran els balcons de la ciutat de blau turquesa amb domassos que l'entitat ha fet expressament per l'ocasió. Els actes formen part de la XLI Diada de Castellers que s'havia de celebrar ara però que no es podrà fer per la pandèmia.