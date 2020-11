El Catalunya és una de les tretze sales centenàries de Catalunya

Jordi Guillem

30.10.2020 | 20:37

L'Acadèmia del Cinema Català ha distingit aquesta setmana, coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, el Cinema Catalunya de Terrassa. L'entitat va retre un petit homenatge a les tretze sales centenàries que queden encara al país. El cinema terrassenc es va fundar l'any 1916 i té ja 104 anys d'història.

Des de fa vint anys, el cinema del carrer de Sant Pere és una de les poques sales de Catalunya de titularitat municipal, fet que demostra l'aposta de l'Ajuntament per mantenir en funcionament aquest emblemàtic equipament cultural. En aquest sentit, la regidora de presidència, Jennifer Ramírez, destaca que "al llarg de vint anys hem consolidat una oferta cinematogràfica de qualitat i per a tots els públics, fent una important tasca pedagògica per a apropar el cinema a les noves generacions i aportant un impuls important al sector cinematogràfic de la ciutat".

L'acte de reconeixement es va celebrar dimarts a Calella, precisament en un dels equipaments distingits, la Sala Mozart, Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia, va entregar una placa commemorativa a cadascun dels tretze cinemes amb més d'un segle d'història de Catalunya. Entre aquestes emblemàtiques sales hi trobem també el Centre Parroquial d'Argentona, el Cinema Bosque de Barcelona, al barri de Gràcia, els Cinemes Imperial de Sabadell, el Casal de Camprodon, la Calàndria d'El Masnou, el Teatre Mundial de La Bisbal, el Foment Mataroní, el Cinema Catalunya de Ribes de Freser, el Teatre Cinema Comtal de Ripoll i el Casino Prado i el Retiro de Sitges, Aquestes dues darreres sales, a banda de la seva programació habitual, viuen una especial efervescència durant la celebració del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que enguany va tenir lloc entre els dies 8 i 17 d'aquest mes d'octubre.

Una recerca exhaustiva

L'Acadèmia del Cinema Català ha realitzat una important i exhaustiva recerca per tal d'indexar totes les sales centenàries que segueixen en actiu en terres catalanes. Així mateix, s'ha encarregat d'elaborar un catàleg en suport digital.

la programació del Cinema Catalunya de Terrassa es distingeix per la seva decidida aposta pel cinema d'autor i alternatiu als circuits comercials habituals, habitualment europeu. Disposa des de fa ants de dues sales. L'equipament municipal forma part de la xarxa Europa Cinemas i també és membre de la Taula de l'Audiovisual de Terrassa, que aplega els principals agents cinematogràfics i audiovisuals de la ciutat i que va impulsar la candidatura de Terrassa com a Ciutat Creativa de Cinema per part de la Unesco.