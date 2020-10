Octavi Intente inaugura exposició

Redacció

30.10.2020 | 12:18

L'artista Octavi Intente inaugura demà, dissabte, exposició a la Sala Alavedra d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La mostra de la seva obra es podrà visitar fins al 19 de novembre. Les galeries d'art, com la que hi ha a Amics, tenen restriccions però estan obertes i està permès l'accés amb les mesures previstes per lluitar contra la Covid. Octavi Intente és un artista molt reconegut a la ciutat i fora d'ella per la qualitat de la seva obra, sobretot pel seu estil tan personal en la manera de reflectir les situacions i els personatges que hi habiten.