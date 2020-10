El Festival Jazz s'adapta a les noves mesures en el seu tram final

29.10.2020 | 19:30

Degut a les noves restriccions decretades pel Govern per combatre a la Covid-19 l'organització del Festival de Jazz de Terrassa ha hagut de cancel·lar el concert d'Angue · Matthew Simon & The Swing Machine Trio previst per demà divendres a les 20:30h a la Nova Jazz Cava. D'altra banda, el concert cloenda que s'havia de celebrar dissabte 31 al migdia (12h) al Pati Exterior de la Nova Jazz Cava es realitzarà a l'interior de la Nova Jazz Cava i sense públic. "Lady Soul" de Susanna Sheiman es podrà seguir en directe per streaming a través del canal Youtube de la Nova Jazz Cava i per Canal Terrassa Vallès, tal i com estava previst.