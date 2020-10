Entregats els premis de la Nit de la Misteri

29.10.2020 | 13:56

Òminum Cultural ha fet entrega dels premis de la Nit del Misteri. Enguany, per la Covid, la festa es va haver d'anul·lar i finalment es va fer una petita recepción oficial a la seu de l'entitat a Terrassa. D'aquest nit literària destaca el Premi Ferran Canyameres denovel·la que ha arribat a la seva 29.edició i que ha guanyat Francesc Puigpelat i Valls amb "El dia que Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler". Els guanyadors del 26è Premi Maria Rovira de narracions curtes per a alumnes d'ensenyament secundari ha recaigut en Gerard Fondevila Carreras, de l'Escola Petit Estel, per "El misteri del bolígraf de Veneçuela"; en Marta Mitjavila Cortina, d'El Cim, per "La eregenta" i en Marta Díaz de Quijano, de l'Institut Montserrat Roig, per "Darrere teu". I el 19è Premi Montserrat Oller de narracions cures per a alumnes de primària ha reciagut en Ivet Graugés Cortès, de l'Escola El Cim amb "El vagó 34" i en Clara Callén Rusiñol, de l'Escola Vedruna Vall amb "El Mosso".