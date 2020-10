Estatuetes a l'espera de rebre els premiats del certamen internacional. Estatuetes a l'espera de rebre els premiats del certamen internacional.

Premis de cine "One shot" per autors d'Itàlia i Corea

Redacció

27.10.2020 | 20:10

Primera edició del concurs internacional de cinema de curtmetratges "One shot Terrassa City of Film" organitzat per la secció de cinema de la Societat Coral Joventut Terrassenca. I primers guardons del certamen. El jurat, presidit pel cineasta Jan Baca, ha fet públic el següent veredicte. En la categoria...