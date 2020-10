Mor a Terrassa el "cantaor" i compositor "Parrita"

27.10.2020 | 20:10

El "cantaor" i compositor valencià Vicente Castro "Parrita", resident a Rubí des de fa anys, va morir dilluns a l'Hospital de Terrassa als 63 anys, a conseqüència d'un vessament cerebral.

El "cantaor" va néixer al barri valencià de Nazaret i des de ben jove va desenvolupar una reeixida carrera musical en els gèneres de la rumba, les balades gitanes i el flamenc. El 1982 es va fer popular versionant el tema "Dama, dama" de Cecilia.

Condolences

"Avui Espanya, i tots els flamencs i el poble gitano, estem de dol per la gran pèrdua del nostre germà 'Parrita'", es pot llegir al perfil oficial a Facebook de l'artista. El món del flamenc plora la seva pèrdua. El "cantaor" Diego "El Cigala" l'ha qualificat com "un dels gitanos i éssers humans més bons que ha donat el Planeta". "I com a artista, eres uns dels grans", ha dit.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, també ha mostrat a Twitter les seves condolences per la mort de "Parrita", "cantant de reconegut prestigi i rubinenc per elecció", ha "piulat" a Twitter.