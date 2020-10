El Festival de Jazz acull avui a Pepo Figueras Grup

28.10.2020 | 13:03

El Festiva de Jazz de Terrassa proposa per avui la proposta de Pepo Figueras Grup. El concert tindrà lloc al pati exteior de la Nova Jazz Cava, a partir de les 20.30 h. L'horari s'ha avançat per adaptarse a la mesura del confinament nocturn de 10 h de la nit i fins a les 6 de la matinada. Cal dir que les entrades ja estan exhaurides. Es tracta de la segona "jam session" del festival que té com a protagonista el sextet terrassenc liderat pel carisma?tic guitarrista Pepo Figueras. Influenciat des de ben petit pel blues, Figueras inicia aquest projecte l'any 2018 acompanyat de mu?sics amb qui ja havia compartit escenari en altres formacions estables. Composicions pro?pies i versions de blues cru amb reminisce?ncies d'altres estils com el rock, el funk o el country, sonaran a la Nova Jazz Cava, amb la vista posada a l'edicio? del seu primer disc.