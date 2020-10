L'OCT48 s'endinsa en Beethoven 

23.10.2020 | 20:06

La programació de música de l'Auditori municipal rep aquest diumenge, a les 18 h, a l'Orquestra de Cambra de Terrassa (OCT) 48 liderada per Quim Térmens i al pianista Daniel Ligorio. La prestigiosa formació continua amb el projecte Beethoven, iniciat l'any 2018, amb molt d'èxit. En aquesta ocasió, l'OCT interpretarà el "Concert per a piano núm. 1" amb el pianista Daniel Ligorio i la "Simfonia núm. 1", en una versió per ensemble de corda apareguda tres anys després de la seva estrena a Viena el 2 d'abril de 1800.