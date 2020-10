L'actor i humorista actuarà el pròxim 30 de novembre

22.10.2020 | 12:08

Peyu arriba al Centre Cultural Terrassa per fer-nos riure amb "El Gallardo Español", un clàssic de la literatura castellana que ell interpreta íntegrament i amb un col·loqui posterior, on el públic podrà conversar amb el comediant. El 30 de novembre oferirà aquest monòleg dirigit per Joan Roura. Peyu interpreta l'obra de Miguel de Cervantes íntegrament en castellà. L'argument s'endinsa en l'etern conflicte entre moros i cristians que, a la vegada, serveix d'excusa per explicar una història d'amor prohibit.