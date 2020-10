Un terrassenc ha escrit la història dels còmics Marvel a Espanya

Santi Palos

21.10.2020 | 12:51

L' abril de 1969, l'editorial Vértice va publicar el primer número de "Los 4 Fantàsticos". Havien arribat a Espanya els còmics de superherois de la companyia nord-americana Marvel Comics Group, que ràpidament esdevindrien molt populars. Començava una història que el terrassenc Alfons Moliné ha estudiat i explica, amb tots els detalls, al llibre "Cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor. Historia de Ediciones Vértice", publicat per Diábolo Ediciones. El volum és fruit d'un extens treball d'investigació, i ofereix les dades i ressenyes de totes i cadascuna de les sèries de Marvel publicades per Vértice ("La Patrulla X", "Spiderman", "La Masa", "Rayo Kidd", "Capitán América", "Conan", "Doctor Extraño", "El Motorista Fantasma"), que van permetre gaudir del talent de dibuixants i guionistes com ara Stan Lee, Steve Diko, Roy Thomas i tants d'altres, entre ells Lopez Espí, que feia les portades d'aquestes edicions espanyoles. "Cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor: Historia de ediciones Vértice" està rebent elogis de tots els crítics i aficionats, per la seva exhaustivitat i presentar una informació molt complerta en el seu recorregut per la vida de l'editorial fundada a Barcelona per Josep Torra I Mas l'any 1963, i que va estar en actiu fins al 1981. Alfons Moliné (Terrassa, 1961) és un dibuixant, crític i estudiós terrassencs dels comics amb una trajectòria molt llarga. El 1981 va començar a publicar Tony Tonic, un dels primers fanzines de la ciutat, dedicat al tema. També és autor dels llibres "El gran libro de los manga", "Tezuka, memoria y honor", "Novaro, el globo infinito" i "Carl Barks, un viento ácrata ".