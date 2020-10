Mor el DJ José Padilla, pioner de la música "ambient" i dels sons "chill out"

21.10.2020 | 10:39

El DJ i productor musical barceloní José Padilla, pioner de la música ambient i del chill out, ha mort a Eivissa als 64 anys víctima d'un càncer.

El conegut discjòquei va morir diumenge a la nit a l'hospital eivissenc de Can Misses mentre dormia, segons han informat els seus familiars i amics en un comunicat i en xarxes socials. En el missatge, el seu entorn també ha agraït el suport i les donacions rebudes en els últims mesos després de conèixer-se que estava malalt.

Nascut a Barcelona el 1955, en el barri del Gas, una zona de vivendes molt humils properes a la Barceloneta, de molt jove José Padilla es va traslladar a Eivissa. Allà va aconseguir la fama internacional en la dècada dels anys 90 amb els treballs recopilatoris de 'Café del Mar', dels quals va vendre més de cinc milions de còpies a tot el món. El seu disc "Souvenir" no deixa de ser una reflexió sonora sobre la seva infantesa en un ambient d'immigrants andalusos marcat per la pobresa, del que aconseguir sortir gràcies a la seva passió per la música.

Amb la seva música, com dj del Café del Mar, Padilla va esdevenir el referent dels sons ambient i les postes de sol de la badia de Sant Antoni. Malauradament, els desacords amb la propietat de l'establiment van provocar la seva marxa.

Dissabte que ve, durant la posta de sol, l'hostal La Torre de Sant Antoni acollirà el seu comiat.