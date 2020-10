La 7mana del Cinema va començar ahir amb les sessions del "One Shot" a YouTube. La 7mana del Cinema va començar ahir amb les sessions del "One Shot" a YouTube.

La 7mana serà només el "One Shot" i la Trobada de Creadors

Santi Palos

20.10.2020 | 21:23

Malgrat la Covid-19, la Terrassa City of Film no ha renunciat a organitzar, aquest any, la tercera edició de la 7mana del Cinema, que s'emmarca en la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual de la Unesco. Això sí, "la situació sanitària ens l'ha fet repensar i hem deixat només...