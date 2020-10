El pallasso Jordi Pesarrodona i els seus nassos, dissabte a Amics de les Arts

S.P.

20.10.2020 | 12:10

L' estat d'alarma per la Covid-19 va obligar Amics de les Arts a suspendre el "Fem Sala" d'aquest any. El cicle d'espectacles es reprèn dissabte justament amb el primer que l'entitat ha haver d'ajornar a causa del confinament: "Per nassos!", del pallasso Jordi Pesarrodona i la companyia Komiko Klun. S'ha reprogramat aquest dissabte, a les nou del vespre, a la sala d'actes de l'entitat. El preu de les entrades és de 15 euros (8 euros pels socis d'Amics). Jordi Pesarrodona, a més de pallasso tinent d'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,ha estat condemnat a 14 mesos d'inhabilitació i 2.100 euros de multa, per impedir l'accés de la Guàrdia Civil a un punt de votació del referèndum de l'1-O en aquesta localitat del Bages. A "Per nassos!", Pesarrodona s'acompanya d'una ballarina i un trio de músics. La història gira al voltant de les tribulacions d'un pallasso per posar-se un nas vermell.