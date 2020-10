La gala del "One Shot", a porta tancada

Santi Palos

19.10.2020 | 21:37

Un èxit desbordant i absolutament inesperat pels seus organitzadors, la secció de cinema de la Societat Coral Joventut Terrassenca, ha tingut la primera edició del concurs "One shot Terrassa City of Film", nom amb què el "Pla Seqüència" (a la vegada continuador del mític "Concurs del Rotllo" de Super 8, 1967-2007) ha iniciat una nova etapa. Ni més ni menys que unes 1.700 cintes, enviades des de 102 països, han estat rebudes. La comissió organitzadora n'ha seleccionat 60 que són els que veurà el jurat i també pot veure el públic, gratuïtament, a través del canal "One Shot Terrassa City of Film" de YouYube i la pàgina del mateix nom a Facebook.

La mesures de seguretat per la Covid-19 fa que aquestes "projeccions" dels curtmetratges seleccionats s'hagin de fer en línia. Des d'avui i fins al dissabte, cada dia a les 7.30 de la tarda es passaran a YouTube i Facebook. Diumenge a la mateixa hora es farà la cerimònia de clausura, al Cinema Catalunya, però a porta tancada. Serà retransmesa en directe per "streaming" per les mateixes xarxes socials, i també per Canal Terrassa TV. Es projectaran els curts guanyadors i es farà el lliurament dels premis.

un total de sis premis

En aquesta primera edició, el "One shot" atorga tres premis dotats amb 1.200 euros, 1.000 i 800, i altres tres a les millors cintes realitzades per autors menors de 17 anys. Aquests premis "junior" no tenen dotació econòmica, però sí que els guanyadors seran obsequiats amb materials d'audiovisual.

El cineasta Jan Baca és el president del jurat del "One Shot", que també inclou la directora Judith Colell; Jordi Hernández, director tècnic del Parc Audiovisual de Catalunya; Joan Carles Lausin, director de fotografia, i el director Antoni Verdaguer. El secretari del jurat és Jordi Escursell, president de la secció de cinema de la Societat Coral Joventut Terrassa (Coro Vell), que organitza el concurs amb el suport de la Taula de l'Audiovisual i la Terrassa City of Film Unesco.

Al "One Shot" hi han pogut concórrer treballs cinematogràfics (vídeos) realitzats en un sol pla (sense talls ni editatge), mantenint així l'esperit de l'enyorat "Rotllo".