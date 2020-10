La festa de la pagesia egarenca Santi Olivet La festa de la pagesia egarenca

La festa de la pagesia egarenca

19.10.2020 | 21:37

La Covid-19 ha deixat aquest any la festa anuals dels pagesos sense debat ni visites, però no ha impedit que la Fundació Terrassenca Sant Galderic organitzés, dissabte, els seus actes essencials. A mitja tarda hi hagué una missa solemne a la catedral del Sant Esperit, oficiada pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel...