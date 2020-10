David Lynch agraeix des de la distància el Premi Honorífic de Sitges

19.10.2020 | 12:14

El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es va clausurar ahir amb una gala d'entrega de premis amb més convidats virtuals que presencials, en què el director David Lynch i molts altres premiats han agraït els seus guardons amb vídeos que van fer arribar per internet."Estic a punt d'obrir el meu premi", va dir Lynch des de la pantalla als presents a l'Auditori de Sitges, mentre desembalaba la caixa d'on ha extret el Premi Honorífic de Festival."Moltes gràcies a tots els que fan possible aquest premi", va Lynch en el seu missatge a un públic que l'aplaudia amb passió, com si el realitzador pogués sentir-los.

El director de l'Festival, Àngel Sala, va redordar que Lynch va presentar a Sitges "Blue Velvet" i lamenta que no hagi pogut acudir enguany al certamen."Hauria estat una sorpresa positiva en un festival en què hi ha hagut moltes sorpreses negatives",va afegir el director, en referència a les limitacions que ha imposat el coronavirus i que han afectat el Festival, que ha hagut de modificar graelles i reduir aforaments quan el certamen ja estava en marxa.El vídeo de David Lynch, gravat pel el realitzador ha gravat en el mateix despatx des d'on llança els seus curiosos parts meteorològics per internet, no ha estat l'únic en una gala. El director de la pel·lícula guanyadora, Randon Cronenberg, també va enviar al festival un vídeo amb les seves paraules d'agraïment, com també Romain Quirot, realitzador del llargmetratge, guanyador del Méliès d'Argent d'aquest any.