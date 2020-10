Cancel·lades les sessions de cinema de jazz a l'Ateneu Candela

19.10.2020 | 12:30

En aplicació de les noves mesures anti-Covid decretades per la Generalitat, el Videodrome de l'Ateneu Candela ha suspès les projeccions de les pel·lícules "Shadows" i "Pete Kelly's Blues", que formaven part del Festival de Jazz de Terrassa. "Shadows" , de John Cassavetes, estava programada per aquest dimecres, i "Pete Kelly's Blues", de Jack Webb (1955, tot un clàssic del cinema de jazz) pel dia 28. Videodrome assenyala en un comunicat que tornarà a programar cinema a l'Ateneu Candela tan aviat com sigui possible.