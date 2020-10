17.10.2020 | 04:00

"Concert emmascarat" és el títol del programa que el Cor Montserrat ofereix avui, a les sis de la tarda i a les nou de la nit, a l'Auditori. Serà la seva primera actuació des de fa mig any. Dirigit per Rosa Maria Ribera, el cor estarà acompanyat per Lluís Heras v(ioloncel) i Dani Garcia (piano).