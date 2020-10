Un anterior Concurs de Colles. Arxiu Un anterior Concurs de Colles.

El Concurs de Colles no es fa però si el concert

16.10.2020 | 20:14

L'Agrupació Amunt i Crits s'ha vist obligada a ajornar el Concurs Nacional de Colles Sardanistes, que organitzava aquest diumenge a l'Escola Pia. L'Ajuntament ha comunicat a l'entitat que, per aplicació de les noves mesures per a control de la Covid-19, el concurs no es podia celebrar. El concert de la tarda, a l'Auditori Municipal,...