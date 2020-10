L' Ajuntament no deixa fer el Concurs de Colles Sardanistes

S.P.

16.10.2020 | 12:18

La 73a edició del Concurs Nacional de Colles Sardanistes, que l'Agrupació Amunt i Crits estava organitzant per aquest diumenge, als patis de l'Escola Pia, ha estat ajornada. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, es va adreçar ahir al vespre a l'entitat per comunicar-li que, per aplicació de les noves mesures per a control de la Covid-19, el Concurs de Colles no es podrà celebrar. "Hem de ser responsables i solidaris socialment, i complir escrupolosament amb les mesures dictades per la Generalitat de Catalunya per al control dels nous brots", assenyala la regidora. Nuri Escudé, presidenta d'Amunt i Crits, ha explicat a l'entitat entén la situació, i que l'Ajuntament vulgui evitar l'arribada a Terrassa de molta gent de fora, ja que venien colles de Tarragona, Manresa, Canet de Mar i altres poblacions. La celebració d'un concurs "simbòlic", amb les colles de l'Agrupació, no s'ha arribat a plantejar. D'entrada, Amunt i Crits considera aquesta cancel·lació com un ajornament. "Si fos possible, no descartem organitzar el Concurs de Colles d'aquí a uns mesos, o a la primavera de l'any vinent."

El concert de la tarda, a l'Auditori Municipal, sí que es farà tal com estava previst. L' única diferència és que la cobla Jovenívola de Sabadell afegeix al programa les dues peces que s'havien d'estrenar al concurs del matí, "Nuri", del compositor terrassenc Joan Lluís Moraleda, justament dedicada a Nuri Escudé, amb motiu del seu seixanta aniversari, i "La plaça de les il·lusions", d'Anna Abad. Per aquest concert, que començarà a les sis de la tarda, ja s'havia fixat un aforament del cinquanta per cent de la capacitat de l'Auditori: 166 localitats, que fa dies que estan exhaurides. El concert tindrà una duració d'uns noranta minuts. Aquest any, a causa de la Covid-19, no es complementarà amb el concurs de revesses ni amb les partides de "Trivijocs" i "Trivicrits".