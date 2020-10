El dissenyador de so Oriol Tarragó, en l'acte d'atorgament del premi Maria Honorífica. El dissenyador de so Oriol Tarragó, en l'acte d'atorgament del premi Maria Honorífica.

Sitges premia Oriol Tarragó per la seva tasca al cinema fantàstic

Santi Palos/ Efe

13.10.2020 | 20:18

Graduat de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), on ara fa de professor, Oriol Tarragó (Reus, 1976) és un dissenyador de so que ha treballat amb directors com Jaume Balagueró, Kike Maíllo, Denis Villeneuve, Daniel Monzón o Juan Antonio Bayona i en pel·lícules de...