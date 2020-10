La poeta Empar Sáez presenta nou llibre a Amics de les Arts

14.10.2020 | 12:59

"Amasso l'infinit, treballo el seu cos/ fins a l'extenuació, amb saliva i aigua", comença un dels poemes d'"Òrbita", el nou llibre d'Empar Sáez, que avui a les set de la tarda presenta a Amics de les Arts. El poemari, que ha estat publicat per l'editorial Tanit, serà comentat per l'autora i per Lídia Anoll. Nascuda a Pertuis (Provença, França) el 1963, Empar Sáez és terrassenca des de fa uns quants anys, i una de les organitzadores del festival Rauxa. Anteriors poemaris seus són "Dona i ocell" i "Quatre arbres", pels quals ha rebut respectivament els premis de poesia Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d'Alcoi i Josep Maria López-Picó-Vila de Vallirana.