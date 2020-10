El Dia del Pilar serà només una missa amb la Verge a l'altar

Santi Palos

09.10.2020 | 20:58

L' alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, ha publicat un ban recordant que aquest any no es fan les festes del Pilar, perquè no es poden fer i no toca celebrar res a causa de la pandèmia. L'ajuntament de la capital aragonesa ha creat una web per tal que els ciutadans puguin portar flors a la Verge del Pilar de manera virtual. A Terrassa tampoc es farà la festa que el Centro Aragonés organitza, cada 12 d'octubre (des de l'any 2013, a la Plaça Vella), amb la voluntat de ser el més semblant possible a la de Saragossa.

Aquesta vegada, la celebració del Dia de Pilar es limitarà a una missa, dilluns a les dotze del migdia, a la catedral basílica del Sant Esperit. La presidirà el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, amb la imatge de la Verge del Pilar que custodia el Centro Aragonés de Terrassa a l'altar major. En un moment de la cerimònia, representants de l'entitat faran una ofrena floral, la únicà que tindrà enguany la Verge.

Victoria Crespo, presidenta del Centro Aragonés, recalca que ningú més podrà portar-li flors. Tampoc es cantarà ni s'interpretarà cap peça musical, ni es ballaran jotes. "No serà una missa baturra, sinó normal", assenyala Crespo, entristida per no poder muntar aquest any la festa gran de la cultura aragonesa a Terrassa. "En la situació actual, ja ni hem demanat a l'Ajuntament si la podíem fer. Fins i tot cantar és un perill de contagi." Tampoc s'organitza el "Festival de jotas aragonesas" de la tarda al Teatre Principal. "Ens obligaven a unes mesures de seguretat tan estrictes, que hauríem hagut de contractar personal extraordinari, i la capacitat econòmica de l'entitat és limitada. I si es produís algun contagi al festival, em sentiria responsable. Ho deixem per l'any vinent."

un local més petit i més social

El Centro Aragonés, d'altra banda, està immers en les feines de trasllat i adequació de la seva seu. El mes de juliol va deixar el local del carrer del Doctor Pearson, inaugurat per la Festa del Pilar de l'any 1999 (i que va subtituir l'anterior del carrer de Sant Sebastià). La casa dels terrassencs amb arrels a l'Aragó, o interessats per la seva cultura, estarà, d'ara endavant, al carrer de Josep Tapiolas, número 2. Serà més petita, "i només local social de l'entitat", assenyala Crespo. "No farem ball els dissabtes (que, de fet, l'organitzava una persona amb la qui compartíem el local). L'entrada estarà restrigida als socis, que podran venir a jugar les seves partides de cartes, i assajar amb els seus grups de jotes i sardanes i fer cultura aragonesa."

No hi ha data d'inauguració de la nova seu, "perquè tot ho anem fent entre nosaltres, i la situació actual ho complica. Encara no tenim rètol ni televisió. No obrirem fins que no estigui en condicions".