Celebració de la missa a la catedral del Sant Esperit, en una anterior edició del Dia del Pilar. lluís clotet Celebració de la missa a la catedral del Sant Esperit, en una anterior edició del Dia del Pilar.

El Dia del Pilar serà només una missa amb la Verge a l'altar

Santi Palos

09.10.2020 | 20:58

L' alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, ha publicat un ban recordant que aquest any no es fan les festes del Pilar, perquè no es poden fer i no toca celebrar res a causa de la pandèmia. L'ajuntament de la capital aragonesa ha creat una web per tal que els ciutadans puguin portar flors a la Verge del Pilar de manera virtual. A...