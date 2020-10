Tres dies per conèixer retaules, racons de museus i Vallparadís

Santi Palos

08.10.2020 | 21:14

Creades pel Consell d'Europa l'any 1985, les Jornades Europees de Patrimoni se celebren a Catalunya des del 1991. I a Terrassa, on tenim peces patrimonials de tanta vàlua, amb la Seu d'Ègara al capdavant, són sempre un esdeveniment ciutadà, amb molta participació de públic familiar. Se celebren aquest cap de setmana, amb tres dies de jornades de portes obertes i propostes pedagògiques organitzades pel Museu de Terrassa.

"Sóc mestre d'obres"

Aquest any, el Consell d'Europa ha proposat que la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni gira al voltant del binomi patrimoni i educació. Per això, el Museu de Terrassa desenvoluparà avui, a partir de les 5.30 de la tarda, "Sóc mestre d'obres", una activitat familiar, que té com a objectiu que els nens (de 3 a 10 anys) coneguin els importantíssims retaules de la Seu d'Ègara. Als participants se'ls hi explicaran aquestes estructures formades per diverses caselles amb representacions, que se situen darrere de l'altar, quines temàtiques toquen i quins artistes són els seus autors. I també seran convidats a crear "el retaule de la vostra vida".

L'activitat, que compta amb la col·laboració de la parròquia de Sant Pere, es desenvoluparà amb totes les mesures de seguretat i prevenció, és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia al telèfon 93 739 70 72, o al correu electrònic museudeterrassa@terrassa.cat.

Les històries del parc

Ara fa poc més de 25 anys, el 18 de febrer de 1995, es va inaugurar el Parc de Vallparadís, un antic torrent que des d'aleshores constitueix un dels pulmons verds de Terrassa, que concentra un nombre espectacular d'elements patrimonials (i naturals) d'alt interès. Demà, a les 11 del matí, es farà un recorregut d'una hora i mitja de durada pel parc. Els participants podran conèixer la història i les característiques d'alguns d'aquests elements. "Vallparadís, un parc d'històries" és el títol d'aquesta activitat que ahir va exhaurir les localitats.

D'altra banda, amb motiu de les Jornades, el Museu de Terrassa ha programat portes obertes a les seves tres seccions: la Seu d'Ègara, la Casa Alegre de Sagrera i el Castell Cartoixa de Vallparadís. Els horaris són pràcticament els mateixos als tres conjunts: avui i demà, de deu del matí a 1.30 de la tarda, i de quatre a set de la tarda, i diumenge, d'onze del matí a dues del migdia. Amb la petita excepció de la Casa Alegre, que avui i demà perllonga l'horari fins a les vuit del vespre.

També els museus de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Tèxtil també es poden visitar gratuïtament, aquest cap de setmana, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. La seu del mNACTEC, de deu a 2.30 de la tarda, i de 4.30 a 8.30 de la tarda, i diumenge, de deu del matí a 2.30 de la tarda. A més a més, ha programat tres activitats. "Els racons amagats del mNACTEC" descobriran als participants tres espais habitualment no visitables: les voltes de la teulada, les sales de reserva on es preserven objectes de la col·lecció no exposats i el taller de restauració. Seran explicats per Mercè Gual, restauradora del Museu.

La visita teatralitzada "1909. Un passeig per la fàbrica", presenta, a través de les accions de diversos personatges, com funcionava a començament del segle XX una factoria tèxtil i el procés de producció de la llana. La "Passejada per les voltes" permet lliurement per elles, i conèixer tant la figura de l'arquitecte Lluís Muncunill com les característiques de la volta catalana.

Totes les reserves per aquestes activitats estan exhaurides, excepte la visita teatralitzada de dissabte a les cinc de la tarda, i la "Passejada del diumenge a la 1.15 de la tarda.

Dues rutes per "decòrum"

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil organitza dues visites a l'exposició "Decòrum. Vestir la casa per a l'ocasió", sobre la història dels interiors domèstics (mobles, decoració, detalls). La de demà, a les onze del matí, de noranta minuts, és per a tots els públics. Després del recorregut als participants se'ls hi proposarà un joc de reconeixement i presentació de peces exposades.

La visita de diumenge, adreçada a públic adult, serà comentada per Mònica Piera, la mateixa comissària de la mostra. I com tots els diumenges de l'any, el Museu Tèxtil es podrà visitar de franc de deu del matí a dues de la tarda.