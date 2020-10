Mor a 61 anys Miquel Carol, fotògraf oficial de Jazz Terrassa

09.10.2020 | 13:38

El començament d'aquesta 39 edició Festival de Jazz de Terrassa ha coincidit, tristament, amb el traspàs de qui havia fotografiat totes les anteriors. Dijous va faltar Miquel Carol i Querol (Terrassa, 1959), membre en actiu de l'organització del Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals des de mitjans de la dècada de 1970. Carol ha estat el fotògraf del jazz terrassenc per excel·lència, i amb la seva càmera va fer la història gràfica tant del festival com de l'antiga Cava del carrer de Sant Quirze i de la Nova. El 2006 va publicar el llibre "25 anys fent jazz". "Amb les seves fotografies s'iniciava l'arxiu del club egarenc on ha quedat palès el seu amor per la música i la seva personal visió com a gran professional gràfic", assenyala el Club de Jaz d'Amics de les Arts en la nota de condol que ha fet pública aquest matí.