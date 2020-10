El Cor Montserrat farà un "Concert emmascarat"

S.P.

08.10.2020 | 12:49

El passat mes d'abril, a causa de la Covid-19, el Cor Montserrat d'Amics de les Arts no va poder fer, com cada any, el tradicional concert de la Mare de Deú que porta el seu nom. Al llarg d'aquests mesos de pandèmia, però, els cantaires han seguit treballant, telemàticament primer, en grups reduïts després, i ja ho tenen tot a punt per al seu concert anual, i també data: el pròxim dia 17. Li han posat el títol de "Concert emmascarat", perquè cantaran amb màscara, i per descomptat també mantenint les distàncies. Serà a l'Auditori Municipal de Terrassa, amb dos recitals el mateix dia, a les sis de la tarda i a les nou del vespre. El preu de les entrades anticipades és de 12 euros. Poden ser adquirides mitjançant el correu concert17octubre@gmail.com. Amb aquest "Concert emmascarat", el Cor Montserrat d'Amics de les Arts vol fer un homenatge "a tots aquells que han lluitat, han patit i han treballat per a canviar una situació que fins fa poc era inimaginable. Que serveixi per retre homenatge als qui no hi són. Que la música mantingui encesa la flama del seu record i la nostra voluntat".