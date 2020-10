Un Elixir amb més públic jove

Santi Palos

06.10.2020 | 20:39

Un balanç força satisfactori fa l'organització del festival poètic Elixir de l'edició d'aquest any, que es va desenvolupar amb força participació entre dimecres i diumenge. Una edició que, d'alguna manera, encara no ha acabat. Dos actes, "La Ràtzia" del divendres al vespre i "Historeando, paseo entre recuerdos", del dissabte, van haver de ser ajornats "i estem mirant la manera de tornar-los a programar abans que acabi l'any", explica Anna Boladeras, curadora d'aquest Elixir 2020.

Espectacle central de la programació, programada a la piscina al Parc de Vallparadís, "La Ràtzia" es va haver de suspendre per la pluja. "Ara, la nostra intenció és mantenir sencer el cartell de participants. Ens agradaria trobar un dia en què tots tinguessin disponibilitat."

En aquest acte s'havia de lliurar el primer Premi de Poesia Marta Pessarrodona, que així doncs queda pendent fins que "La Ràtzia" se celebri. "Els premiats ja ho saben, però els hem demanat que mantinguin el secret." Les persones que havien reservat entrada (estaven exhaurides), que van ser avisades per correu electrònic i telèfon de l'ajornament, ja els hi val per aquesta futura data. L'organització estudia ara si seria possible alguna petita ampliació de l'aforament.

Pel que fa a "Historeando, paseo entre recuerdos", adreçada als joves, i que la companyia La Inefable havia de fer dissabte al barri de Sant Llorenç, s'ajornà perquè, a causa de la Covid-19, "el Districte Jove no tenia oberts els espais. Sense el Dictricte Jove, resultava més difícil tenir accés, per fer aquest recorregut, als joves del barri, que eren el públic a què s'adreçava, i sense el qual no tenia sentit. Així que també queda pendent".

Una valoració molt positiva

La valoració de l'Elixir 2000 (vuit actes realitzades, més les propostes permanents "Intèrfon poètic" i "Poesia d'emergència") és, malgrat aquestes dues peces del programa que queden per fer, "molt i molt positiva", recalca Anna Boladeras. "Gairebé tots els actes han exhaurit les entrades, i tant organitzadors com participants hem rebut molt bones vibracions."

Dissabte al vespre, a la piscina del Parc de Vallparadís, el recital "Joglars S.XXI-Slam Poetry Barcelona", amb deu representants d'aquest vessant de la poesia escènica o un "speaker dj" "va fer vibrar moltíssim un públic més jove del que normalment tenim a l'Elixir. De fet, aquesta ha estat una característica d'aquesta edició: la presència d'espectadors més joves".

Quant a les altres propostes, tant les adreçades al públic adult com les que eren per nens "van funcionar molt bé". Boladeras també assenyala la sorpresa que ha sigut l'èxit de les dues activitats pensades per professionals: el taller per a músics d' acompanyament de textos poètics, i la convocatòria per posar en contacte poetes i editors, amb "speed-dating".