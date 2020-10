La poeta Joana Dolores presenta "Bijuteria" a la llibreria Synusia

S.P.

06.10.2020 | 12:57

La llibreria Synusia comença avui el seu cicle de poesia 20/21 amb la presentació de "Bijuteria", el llibre guanyador del 56è Premi Amadeu Oller 2020. La seva autora, Juana Dolores Romero Casanova, el comentarà i en recitarà alguns poemes. L'acte tindrà lloc a les set de la tarda. Juana Dolores Romero Casanova (el Prat de Llobregat 1992) és filla d'immigrants andalusos a Catalunya. La seva obra està travessada "per la investigació de les poètiques de l'acció i les 'performativitats' del discurs a través de la tensió entre les ideologies i la bellesa". Ha dirigit, interpretat i escrit peces entre la performance i el teatre com ara " Massa diva per a un moviment assembleari", "Hit me if I'm pretty" o "Vladimir Maiakovski es va suïcidar per amor". A la seva darrera obra audiovisual, "Limpieza", reflexiona sobre els límits del vídeo i la poesia.