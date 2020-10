Teresa Bacardit presenta les seves "Memòries de la terra" a l'Ateneu

05.10.2020 | 13:10

L' Ateneu Terrassenc reprèn els actes presencials amb la presentació, demà dimarts a les set de la tarda, del llibre "Memòries de la terra", de Teresa Barcadit.Comptarà amb intervencions de l'autora i de Santi Rius, secretari de l'Associació El llibre de la Vida. En aquestes memòries es relata com es vivia en aquest municipi de la comarca de l'Anoia "en uns temps que, tal i com diu l'autora la Teresa Bacardit, si ara tornessin, la gent d'avui en dia no els suportaria. Un temps on els hiverns eren freds de veritat i als estius la calor sufocant no donava treva". Un temps on la gent treballava de valent hores i hores cada dia: "els homes al camp, a les mines o fent altres feines que ara ja no existeixen, i les dones a casa rentant la roba, cuidant del bestiar i cuinant per tenir els àpats sempre a punt" La presentació de "Memòries de la terra" també es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ateneu Terrassenc.