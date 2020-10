Una plantilla de calçat esportiu amb residus tèxtils des de l'UPC

05.10.2020 | 12:54

Sis dones estudiants d'enginyeria tèxtil de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), desenvolupen un projecte de plantilles per calçat esportiu, fabricades amb residus tèxtils del sector de l'esport. Helena Comas, Ariadna Crespí, Carla González, Paloma López, Virginia Mendizábal, i Laura González han aconseguit crear un nou producte amb viabilitat comercial que aprofita la gran quantitat de residu tèxtil que genera l'activitat esportiva a tot el món (uns residus molt difícil de separar, classificar i reutilitzar a causa del tipus de matèries amb què està fabricat l'equipament esportiu). Actualment, les sis estudiants treballen amb el programa UPC Empren, que els assessora per a fer realitat el producte que han ideat i posar-lo al mercat. Actualment l'equip d'emprenedores està posant en marxa el prototip de plantilla, que es presentarà a la pròxima edició del Santander Explorer, on les alumnes de la ESEIAAT han quedat seleccionades com a candidatura oficial de la UPC per a aquest concurs.