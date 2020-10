Les biblioteques organitzen una sortida matinal al Marquet de les Roques

02.10.2020 | 04:00

El Marquet de les Roques és una masia medieval, situada en el terme de Sant Llorenç Savall, que fou restaurada l'any 1895 per l'avi del poeta Joan Oliver "Pere Quart", i on aquest organitzava tertúlies literàries. Les biblioteques municipals de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls han organitzat per aquest diumenge una visita amb activitats per petits i grans: taller d'herbes medicinals i d'il—lustració amb Joan Mundet, recital del "Bestiari" de Joan Oliver amb taps de suro i contacontes, monòleg teatralitzat, tast de vins i passejada fins a la font del Llord. Es desenvoluparà de deu del matí a 12.30 de la tarda. Informació i inscripcions a qualsevol biblioteca. La sortida forma part del cicle "Parcs i biblioteques...naturalment".